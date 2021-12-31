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Зрители выбрали победителя десятого сезона шоу «Голoc»

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 00:46
Шоу-бизнес
Зрители выбрали победителя десятого сезона шоу «Голoc»
1tv.ru  /  Prt Scr

Москва, 31 декабря. Юбилейный сезон телепроекта «Гoлoc» подошел к концу. В финале осталось только четыре участника, но зрители выбрали только одного победителя.

В финале десятого сезона оказались Ернар Садирбаев, Александр Волкодав, Алишер Каримов и Элина Пан. Первой из проекта вылетела подопечная Леонида Агутина с песней «Любовь, похожая на сон». Зрители в соцсетях вынесли свой вердикт.

«Элине дали проигрышный номер, затертый до дыр всеми конкурсами и выступлениями. Не позволили раскрыться так, как она сделала это в четвертьфинале», — рассуждают зрители.

В тройке лидеров оказались подопечные Димы Билана, Пелагеи и Александра Градского. Но следующим проект «Гoлoc», по результатам зрительского голосования, покинул Ернар Садирбаев из команды победителя конкурса «Евровидение».

За победу боролись Александр Волкодав и Алишер Каримов. Многие делали ставку, что приз достанется именно подопечному Градского (Каримову), но с результатом 53,3% против 46,7% победу праздновал участник команды Пелагеи.

Наставники «Гoлocа» продолжают удивлять не только зрителей, но и друг друга. Пелагея эмоционально отреагировала на выступление артистов из команды Леонида Агутина. Певица от номера подопечных не смогла сдержать слез.

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финал голoc александр волкодав
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