Работодателям будут выдавать электронные больничные листы россиян с 2022 года

Москва, 31 декабря. Пациентам больше не придется выбирать между бумажным больничным и его цифровым аналогом. Начиная с 2022 года электронный вариант станет обязательным.

Врачи будут подписывать документы цифровой подписью. Все электронные больничные листы будут размещаться в информсистеме Фонда социального страхования. Он, в свою очередь, будет направлять их работодателям.

«Размер выплат по больничному напрямую зависит от среднего заработка за последние два года. В 2022 году можно рассчитывать максимум на 2572 рубля 60 копеек в день, или около 80 тысяч рублей в месяц», — отмечает «Российская газета».

У россиян появится возможность не только избавиться от бумажной волокиты, но и получить налоговый вычет с 1 января 2022 года. Граждане смогут сэкономить до 13% стоимости физкультурно-оздоровительных услуг, но не более 120 тысяч рублей за год.