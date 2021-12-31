Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 02:08
02:07
Политика
Байден согласился со словами Путина о необходимости диалога по гарантиям безопасности
02:00
Общество
Туристический прорыв Крыма: рекордный турпоток и колоссальные поступления в бюджет в 2021-м
01:58
Политика
Ушаков: Байден заявил Путину об отсутствии планов размещать вооружение на Украине
01:51
Политика
Посол России в США Антонов заявил, что агрессия НАТО вынудит Москву на ответные меры
01:49
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали продюсеров «Голоса» за «оживление» Градского
01:48
Политика
Посол Антонов заявил о недопустимости размещения оружия США в соседних с Россией странах
01:38
Общество
Жители бывших республик СССР смогут значительно проще получить российское гражданство
01:34
Общество
Путин ужесточил наказание для должников за неполную уплату алиментов
01:23
Политика
Пушков предупредил Польшу о потере влияния при вступлении Украины в НАТО
01:11
Шоу-бизнес
Градский «воскрес» в финале «Голоса» и спел с подопечным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин освободил Росгвардию и ВС России от получения лицензии на разработку оружия

Армия
Путин освободил Росгвардию и ВС России от получения лицензии на разработку оружия
пресс-служба Росгвардии по Архангельской области

Москва, 31 декабря. Росгвардия и российская армия теперь не обязаны получать специальные лицензии для разработки оружия. Соответствующее распоряжение издал президент РФ Владимир Путин.

Также, согласно тексту документа, структуры освобождаются от лицензирования на производство, торговлю и испытания оружия и боеприпасов. До подписания главой государства закон был одобрен обеими палатами парламента.

«Вместе с тем существующее правовое регулирование, предусматривающее необходимость получения воинскими частями и организациями Вооруженных сил РФ и войск Росгвардии лицензий на указанные виды деятельности, является избыточным», — указано в документе.

Ранее Путин подписал закон об отмене обязательного технического осмотра физических лиц. Однако документ не распространяется на служебные и коммерческие виды транспорта.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Путин освободил Росгвардию и ВС России от получения лицензии на разработку оружия
росгвардия закон вс россии
Комментировать