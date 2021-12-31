Путин освободил Росгвардию и ВС России от получения лицензии на разработку оружия

Москва, 31 декабря. Росгвардия и российская армия теперь не обязаны получать специальные лицензии для разработки оружия. Соответствующее распоряжение издал президент РФ Владимир Путин.

Также, согласно тексту документа, структуры освобождаются от лицензирования на производство, торговлю и испытания оружия и боеприпасов. До подписания главой государства закон был одобрен обеими палатами парламента.

«Вместе с тем существующее правовое регулирование, предусматривающее необходимость получения воинскими частями и организациями Вооруженных сил РФ и войск Росгвардии лицензий на указанные виды деятельности, является избыточным», — указано в документе.

Ранее Путин подписал закон об отмене обязательного технического осмотра физических лиц. Однако документ не распространяется на служебные и коммерческие виды транспорта.