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Экономист Адамидов: спекуляции США на рынке СПГ привели к снижению цен на газ в Европе

Экономика
Экономист Адамидов: спекуляции США на рынке СПГ привели к снижению цен на газ в Европе
energy.gov  /  U.S. Department of Energy

Москва, 31 декабря. США начали продавать свой дорогостоящий сжиженный природный газ, однако это стало причиной для снижения цен на голубое топливо в Европе. Об этом заявил лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов.

Европейские страны получили возможность улучшить свое бедственное положение и пополнить запасы топлива. Впервые с 6 декабря 2021 года стоимость голубого топлива опустилась ниже 1 тысячи долларов за тысячу кубометров. Преимуществом СПГ является возможность быстрого перенаправления с одного рынка на другой, передает «Экономика сегодня».

«Объемы трубопроводного газа, который европейцы приобретают у Алжира, России и других стран, напротив, невозможно изменить так быстро по техническим причинам и отсутствия долгосрочных контрактов, в частности с «Газпромом». Поэтому цены в первую очередь сейчас меняются из-за спекуляций на рынке СПГ», — пояснил Адамидов.

Мобильностью танкеров с СПГ недавно воспользовался один из американских поставщиков. Судно направлялось в Японию, но после подорожания топлива в Европе, взял курс на ЕС, пройдя кругами 1,3 тысячи километров. Порядка девяти других танкеров сделали то же самое.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов ранее предупреждал, что разворот танкеров не может гарантировать поставок СПГ в Европу. Суда могут менять курс несколько раз за рейс.

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