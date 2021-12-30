Bloomberg сообщил о начале телефонных переговоров Байдена и Путина

Вашингтон, 30 декабря. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин запланировано созвонились для обсуждения ряда актуальных вопросов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Разговор начался в 23:35 по московскому времени. Недавно в СМИ появилась информация о намерении Байдена сообщить Путину о готовности ввести в отношении России новые экономические санкции.

Запад активно обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Кремль в свою очередь опровергает все подобные заявления. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что РФ не собирается проявлять агрессию и выступает за мир.

Ранее стало известно, что телефонные переговоры станут продолжением беседы, которая состоялась между главами двух держав 7 декабря. Президенты затронут темы Украины, национальной безопасности и действий НАТО.