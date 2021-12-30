Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 00:32
00:23
Экономика
Экономист Адамидов: спекуляции США на рынке СПГ привели к снижению цен на газ в Европе
00:02
Общество
Диетолог назвала вкусные и полезные блюда для новогоднего стола
23:58
Политика
Bloomberg сообщил о начале телефонных переговоров Байдена и Путина
23:43
Происшествия
Водитель такси не справился с управлением и протаранил столб в Кировском районе Петербурга
23:33
Происшествия
Пожарные второй раз за неделю выехали тушить Апраксин двор
23:13
Общество
«Дом Снежной Королевы» с заросшими сосульками окнами появился на Фурштатской улице
23:12
Шоу-бизнес
Ставшая матерью Арзамасова рассказала о самом грандиозном событии уходящего 2021 года
23:00
Общество
Блогер Манукян: Не понимаю, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет
23:00
Экономика
Экономисты не исключили ухудшения ситуации с курсом рубля после новогодних праздников
22:55
Общество
Критик Шнейдеров: Маколей Калкин помог фильму «Один дома» стать успешным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Bloomberg сообщил о начале телефонных переговоров Байдена и Путина

Политика
Bloomberg сообщил о начале телефонных переговоров Байдена и Путина
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Вашингтон, 30 декабря. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин запланировано созвонились для обсуждения ряда актуальных вопросов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Разговор начался в 23:35 по московскому времени. Недавно в СМИ появилась информация о намерении Байдена сообщить Путину о готовности ввести в отношении России новые экономические санкции.

Запад активно обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Кремль в свою очередь опровергает все подобные заявления. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что РФ не собирается проявлять агрессию и выступает за мир.

Ранее стало известно, что телефонные переговоры станут продолжением беседы, которая состоялась между главами двух держав 7 декабря. Президенты затронут темы Украины, национальной безопасности и действий НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Bloomberg сообщил о начале телефонных переговоров Байдена и Путина
путин переговоры байден
Комментировать