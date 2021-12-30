Ставшая матерью Арзамасова рассказала о самом грандиозном событии уходящего 2021 года

Москва, 30 декабря. Первые успехи маленького Льва Авербуха стали самым грандиозным событием 2021 года в жизни его мамы актрисы Елизаветы Арзамасовой. Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.

Недавно в семье звезды «Папиных дочек» и фигуриста Ильи Авербуха появился ребенок. Молодая мама активно рассказывает поклонникам о своем первенце и радует их милыми фотографиями. Накануне Нового года актриса опубликовала очередной снимок, на котором радостный Лев завернулся в пеленку. Под фото Арзамасова сообщила, что подвела итоги и готова назвать самое лучшее событие прошедших 12 месяцев.

«Получается так: на фоне всех огромных событий года самым грандиозным был момент, когда Лев Ильич впервые перевернулся со спины на животик, прихватив одной рукой пеленку со слониками, завернувшись в нее, и уставился на нас восторженным взглядом: "Во! Чего я теперь умею!" Ну и что может быть круче?» — написала актриса.

Илья Авербух ранее обнародовал в своих соцсетях трогательное видео с четырехмесячным сыном. Счастливый отец показал, как Лев помогает ему на кухне.