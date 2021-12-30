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Критик Шнейдеров: Маколей Калкин помог фильму «Один дома» стать успешным

Общество
Критик Шнейдеров: Маколей Калкин помог фильму «Один дома» стать успешным
Кадр из фильма «Один дома»

Москва, 30 декабря. Ежегодно у многих людей новогоднее настроение появляется благодаря культовым фильмам, таким как «Один дома». Успех конкретно этой ленты во многом зависел от актера главной роли, заявил критик Давид Шнейдеров.

Актером на роль Кевина был выбран юный Маколей Калкин. По словам кинокритика, мальчик сумел отлично сыграть своего персонажа, а съемочная команда смогла создать удивительный фильм.

«Маколей сыграл изумительно и в сочетании с его лицом вот этого ребенка-шалунишки все сложилось воедино. А самое ценное, что есть в американском кино, — они умеют придумывать универсальные истории. Истории, которые интересны и жителям Америки, и жителям Европы, и жителям России, и жителям Африки», — поделился мнением Шнейдеров.

Недавно стало известно, что культовый состав фильма «Один дома» планирует воссоединиться. Встреча будет проходить в онлайн-формате. К всем актерам собирается подключиться Девин Рэтрей, который сыграл роль старшего брата Кевина Маккалистера Базза.

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