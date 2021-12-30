NI: российская «Армата» доказала неэффективность бронетехники США и Великобритании

, 30 декабря. Новый танк Т-14 «Армата» наглядно показал неэффективность американской и британской бронетехники. Такое мнение в статье для The National Interest выразил аналитик Уилл Флэнниган.

Российская боевая машина, презентованная в 2015 году, по показателям огневой мощи, живучести и маневренности значительно превосходит M1A2 Abrams и Challenger 2, которые являются основными боевыми танками США и Великобритании соответственно.

«С появлением в 2015 году Т-14 вполне можно утверждать, что военные стратеги НАТО — наряду с представителями британского и американского руководства — задним числом проигнорировали то, что бронетанковые войска по-прежнему важны», — пишет автор.

Примечательно, что только с выходом Т-14 власти Соединенных Штатов и Великобритании взялись за модернизацию своих танков, которые с момента их принятия на вооружение существенно устарели. В частности Флэнниган вспоминает опыт применения «Абрамсов» и «Челленджеров» в Ираке. Тогда боевые машины показали как свои сильные стороны в противостоянии с советскими Т-72, так и неустойчивость к противотанковому оружию и взрывчаткам.