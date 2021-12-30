Производитель лапши Wai Wai выкупил бренд Gallina Blanca

Москва, 30 декабря. Российский рынок покидает компания продуктов быстрого питания GBFoods, которая известна под именем Gallina Blanca. Ее новым владельцем станет CG Foods, специализирующаяся на производстве лапши Wai Wai.

По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость сделки составила около 1,5 млрд рублей. В последнее время в России вырос спрос на лапшу быстрого приготовления. Однако для продвижения нового бренда CG Foods в любом случае придется инвестировать средства.

Федеральная антимонопольная служба уже удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении 100% акций ЗАО «Юроп Фудс ГБ», которая является российским подразделением GB Foods. В ведомстве посчитали, что сделка не станет причиной ограниченной конкуренции на рынке продуктов питания.

Недавно российские генерирующие компании попросили провести реформирование энергетического рынка с бронированием на 24 часа вперед. Это стало реакцией бизнеса на предложение Минэнерго РФ избавиться от механизма искусственного повышения цен в ночные часы.