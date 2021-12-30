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Премьер-министр ЦАР призвал госкомпании ориентироваться на повышение прибыли

Весь мир
Премьер-министр ЦАР призвал госкомпании ориентироваться на повышение прибыли
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 30 декабря. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра открыл семинар по проверке устава госпредприятий и учреждений, сообщается на странице правительства в Facebook.

Мероприятие состоялось в актовом зале столичного отеля Ledger Plaza. Его целью стало обновление законодательства, регулирующего «полугосударственный сектор». Премьер призвал директоров крупных компаний, а также экспертов, участвующих в предварительной проверке документа, к большей эффективности.

«Окончательные версии устава предприятий и учреждений ЦАР, разработанные в соответствии с новым законом, должны отражать видение правительства, а именно: продвигать стандарты и принципы хорошего управления, обеспечивать ориентирование на прибыльность и эффективность», — сказал Дондра.

По его словам, указанная стратегия является одним из ключевых шагов, предусмотренных законом 20.004 от 13 января 2020 года и направлена на повышение эффективности деятельности государственных компаний.

Ранее премьер-министр Анри-Мари Дондра открыл в Банги семинар по субподряду, который должен способствовать росту профессионализма сотрудников местных предприятий.

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африка премьер-министр цар госкомпании дондра
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