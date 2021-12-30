Политолог Сатановский высмеял стремление Запада «коллекционировать» союзников

Москва, 30 декабря. Способности западного истеблишмента «радуют» своей непоследовательностью и иррациональностью. К такому выводу пришел политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Эксперт указал, что правящие элиты США давно для себя решили, что сотрудничество Китая и России (в том числе в военно-технической области), не несет для Вашингтона никаких преимуществ. Эта позиция объясняется тем, что у Соединенных Штатов «альянсов по всему миру много и стран в этих альянсах — завались».

«Очень на бумаге внушительно вся эта армада смотрится. Любимое американское развлечение — коллекционировать "союзников". Те, правда, не горят особым желанием отправляться на свалку истории из-за фанаберии очередного американского идиота — неважно, генерал это, конгрессмен или сам президент Соединенных Штатов, да и Америка никого из них в трудный час защищать не будет, но зато их очень-очень много. Охренеть, какая логика», — иронично отметил политолог в своем Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей /

Однако Запад совершенно не учитывает, что его боевой потенциал «хомяков» совершенно не соответствует мощности Китая и России. Впрочем, американские аналитики не замечают и тот факт, что координация всех коалиций — просто обуза для Пентагона, добавил Сатановский.

«По-русски это называется: "лучше меньше, да лучше", но для американских СМИ, публики, политиков и экспертного сообщества это не доходит, несмотря на гигантский опыт того, как все их коалиции беспомощны и бестолковы, когда противник всерьез настроен их военных убивать, как было в том же Афганистане... Ну, чем бы дитя не тешилось... Так что пускай пока радуются тому, что у них есть. Альянсов у них много... Полные идиоты!» — рассуждает политолог.

Ранее Сатановский оценил вероятность военного столкновения между Россией и Западом. По мнению эксперта, риск вооруженного столкновения достаточно высок, однако любая агрессия против Москвы будет обречена на провал.