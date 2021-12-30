Нападения террористов на фермеров Нигерии спровоцировали дефицит кукурузы в республике

Абуджа, 30 декабря. Дефицит кукурузы в 2022 году в Нигерии неизбежен, поскольку ассоциация производителей культурного растения (MAAN) потеряла от постоянных нападений боевиков в штате Кацина около 60 фермеров. Об этом сообщает Nigerian Tribune.

«Мы не сможем провести посадочные работы в засушливый сезон, поскольку при атаках бандформирований погибло много земледельцев. А те, кто избежал смерти, бежали в крупные агломерации», — сообщил председатель сообщества Гарба Лаваль.

Представитель MAAN утверждает, что радикалы также сожгли уже собранную кукурузу, ожидающую обмола. В общей сложности, по данным властей, фермеры примерно восьми муниципалитетов штата Кацина пострадали от действий членов группировок.

«Люди бежали из Джибии, Батсари, Сафаны, Дан Мусы, Канкары, Фаскари, Дандуме и Сабува. Населенные пункты расположены в лесу, который граничит с Замфарой и штатом Кадуна», — сказал Лаваль.

Федеральное агентство новостей /

Террористы часто устраивают нападения на фермеров, живущих в лесной местности, так как правительственным войскам и полиции приходится тратить много времени на реагирование.

«Нельзя также забывать, что боевики наносят удар по продовольственной безопасности страны. От их действий страдает мирное население, и к тому же вряд ли выжившие земледельцы захотят вернуться в Кацину и продолжить работать в 2022 году. Очень надеемся, что правительство приложит усилия для того, чтобы выбить террористов и обезопасить жителей», — заключил он.

Ранее стало известно, что нигерийские силовики ликвидировали по меньшей мере шесть боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство1 Западной Африки» (ISWAP) во время спецоперации в населенном пункте Сабон Гари штата Адамава.

1 Организация запрещена на территории РФ.