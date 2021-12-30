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Боярский заступился за Дзюбу и высказался против перехода Сергеева в «Зенит»
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Боярский заступился за Дзюбу и высказался против перехода Сергеева в «Зенит»

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 22:10
Спорт
Боярский заступился за Дзюбу и высказался против перехода Сергеева в «Зенит»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Захарчук

Санкт-Петербург, 30 декабря. Форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев в ближайшее время должен пополнить состав петербургского «Зенита». Актер Михаил Боярский негативно высказался об этом трансфере.

Недавно появилась информация, что Сергеев успешно прошел медосмотр в Петербурге. Это подтвердил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Боярский заявил, что не поддерживает переход нападающего в клуб с берегов Невы. По его словам, руководство «Зенита» не должно было идти на этот трансфер.

«Я не согласен с мнением, что Сергеев пришел на смену Дзюбе. Артем себя еще проявит и неоднократно. И в сборной в том числе», – высказался артист в интервью Sport24.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин негативно оценил возможный переход Сергеева в «Зенит». По его словам, игрок не станет усилением для действующего чемпиона страны.

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Зенит Михаил Боярский иван сергеев
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