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Госкорпорация «Ростех» разработает колесный танк для стран Африки

Весь мир
Госкорпорация «Ростех» разработает колесный танк для стран Африки
rostec.ru  /  Rostec

Москва, 30 декабря. Государственная корпорация «Ростех» изучает возможность создания новейшего колесного танка, который может оказаться востребованным в странах Африки. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса вооружений компании Бекхан Оздоев.

«Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение «Спрут-СДМ1» на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей. Выбор зависит от заказчика и тех задач, которые он намерен решать, используя такую технику», — сказал он.

По словам Оздоева, новая машина сможет обладать огневой мощью полноценного танка и превосходить при этом его по скорости и маневренности, что очень актуально для Черного континента. Тем не менее придется пожертвовать бронированием и проходимостью из-за особенностей шасси.

Госкорпорация «Ростех» разработает колесный танк для стран Африки
Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«Колесный «Спрут», конечно, в первую очередь станет экспортным продуктом. Наиболее вероятными рынками сбыта для техники могут стать страны Ближнего Востока и Африки», — сообщил индустриальный директор.

Отметим, в некоторых государствах подобные машины используются для проведения разведывательных, миротворческих и антитеррористических операций, а также поддержания войск при низкой интенсивности боевых действий.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщал, что оружейное эмбарго ООН в отношении страны подрывает усилия правительства по восстановлению мира и безопасности.

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