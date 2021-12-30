Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 23:03
23:00
Общество
Блогер Манукян: Не понимаю, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет
23:00
Экономика
Экономисты не исключили ухудшения ситуации с курсом рубля после новогодних праздников
22:55
Общество
Критик Шнейдеров: Маколей Калкин помог фильму «Один дома» стать успешным
22:42
Армия
NI: российская «Армата» доказала неэффективность бронетехники США и Великобритании
22:26
Экономика
Производитель лапши Wai Wai выкупил бренд Gallina Blanca
22:23
Весь мир
Премьер-министр ЦАР призвал госкомпании ориентироваться на повышение прибыли
22:17
Весь мир
Нападения террористов на фермеров Нигерии спровоцировали дефицит кукурузы в республике
22:15
Политика
Политолог Сатановский высмеял стремление Запада «коллекционировать» союзников
22:11
Весь мир
Госкорпорация «Ростех» разработает колесный танк для стран Африки
22:10
Спорт
Боярский заступился за Дзюбу и высказался против перехода Сергеева в «Зенит»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Попова предупредила о появлении симптомов COVID-19 при «Омикроне» на третий-пятый день

Общество
Попова предупредила о появлении симптомов COVID-19 при «Омикроне» на третий-пятый день
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 декабря. Люди, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон» сталкиваются с первыми симптомами болезни на третий-пятый день. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что новая мутация распространяется гораздо быстрее своих предшественников. При этом она отметила, что максимальная продолжительность инкубационного периода остается прежней.

«Передача "Омикрона" идет гораздо быстрее — он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период — максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — сказала глава ведомства.

Анна Попова ранее отметила, что большая часть граждан Южно-Африканской Республики, заразившихся «Омикроном», не имели иммунитета. Они не были привиты от коронавируса и не болели COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Попова предупредила о появлении симптомов COVID-19 при «Омикроне» на третий-пятый день
попова коронавирус омикрон
Комментировать