Попова предупредила о появлении симптомов COVID-19 при «Омикроне» на третий-пятый день

Москва, 30 декабря. Люди, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон» сталкиваются с первыми симптомами болезни на третий-пятый день. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что новая мутация распространяется гораздо быстрее своих предшественников. При этом она отметила, что максимальная продолжительность инкубационного периода остается прежней.

«Передача "Омикрона" идет гораздо быстрее — он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период — максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — сказала глава ведомства.

Анна Попова ранее отметила, что большая часть граждан Южно-Африканской Республики, заразившихся «Омикроном», не имели иммунитета. Они не были привиты от коронавируса и не болели COVID-19.