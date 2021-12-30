WP: Байден сообщит о готовности ввести санкции на российско-американских переговорах

Вашингтон, 30 декабря. Президент США Джо Байден планирует предупредить российского лидера Владимира Путина о готовности ввести экономические санкции против Москвы. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Главы двух государств 30 декабря 2021 года в 23:30 часов по московскому времени проведут телефонные переговоры. Темами для обсуждения станут отношения России с Украиной и НАТО.

Хозяин Белого дома и его администрация готовы урегулировать разногласия дипломатическим путем. Однако Байден намерен предупредить Путина, что в случае обострения конфликта США планируют ввести в отношении РФ ограничительные меры, усилить НАТО и вооружить Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва не собирается предпринимать агрессивные действия в отношении какой-либо страны, в том числе и Украины. Перемещения войск РФ по своей территории не должны волновать другие страны. Он также отметил, что НАТО постепенно проникает на территорию Украины, там служат несколько тысяч западных инструкторов.