Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 23:03
23:00
Общество
Блогер Манукян: Не понимаю, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет
23:00
Экономика
Экономисты не исключили ухудшения ситуации с курсом рубля после новогодних праздников
22:55
Общество
Критик Шнейдеров: Маколей Калкин помог фильму «Один дома» стать успешным
22:42
Армия
NI: российская «Армата» доказала неэффективность бронетехники США и Великобритании
22:26
Экономика
Производитель лапши Wai Wai выкупил бренд Gallina Blanca
22:23
Весь мир
Премьер-министр ЦАР призвал госкомпании ориентироваться на повышение прибыли
22:17
Весь мир
Нападения террористов на фермеров Нигерии спровоцировали дефицит кукурузы в республике
22:15
Политика
Политолог Сатановский высмеял стремление Запада «коллекционировать» союзников
22:11
Весь мир
Госкорпорация «Ростех» разработает колесный танк для стран Африки
22:10
Спорт
Боярский заступился за Дзюбу и высказался против перехода Сергеева в «Зенит»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

WP: Байден сообщит о готовности ввести санкции на российско-американских переговорах

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 21:38
Политика
WP: Байден сообщит о готовности ввести санкции на российско-американских переговорах
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 30 декабря. Президент США Джо Байден планирует предупредить российского лидера Владимира Путина о готовности ввести экономические санкции против Москвы. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Главы двух государств 30 декабря 2021 года в 23:30 часов по московскому времени проведут телефонные переговоры. Темами для обсуждения станут отношения России с Украиной и НАТО.

Хозяин Белого дома и его администрация готовы урегулировать разногласия дипломатическим путем. Однако Байден намерен предупредить Путина, что в случае обострения конфликта США планируют ввести в отношении РФ ограничительные меры, усилить НАТО и вооружить Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва не собирается предпринимать агрессивные действия в отношении какой-либо страны, в том числе и Украины. Перемещения войск РФ по своей территории не должны волновать другие страны. Он также отметил, что НАТО постепенно проникает на территорию Украины, там служат несколько тысяч западных инструкторов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / WP: Байден сообщит о готовности ввести санкции на российско-американских переговорах
санкции путин переговоры байден
Комментировать