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Алжир и Марокко лидируют среди стран Африки по уровню продовольственной безопасности

Весь мир
Алжир и Марокко лидируют среди стран Африки по уровню продовольственной безопасности
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Рим, 30 декабря. Алжир занимает первое место в Африке по обеспечению населения едой согласно классификации Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. За ним следует Марокко.

В соответствии с недавним исследованием вопросов бедности, итоги которого опубликованы на официальном сайте международной гуманитарной организации, АНДР входит в категорию стран, где доля страдающих от недоедания людей составляет менее 2,5% от общей численности граждан. Отчет затрагивает период с 2018 по 2020 год. При этом Алжир — единственное государство в Африке, которое не перешагнуло этот порог.

В том же исследовании Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций добавила, что по данным показателям североафриканская республика находится на одном уровне с большинством европейских государств, а также с Россией, Бразилией, Австралией и некоторыми другими. Вместе с тем Марокко занимает второе место на континенте и включено в категорию стран, где доля страдающего от недоедания населения колеблется от 2,5 до 4,9%. Исследование показало, что 4,1 млн марокканцев не получают достаточное количество еды.

В наиболее уязвимую группу входят несовершеннолетние. Согласно отчету ВПП, 15% марокканских детей в возрасте от 1 до 5 испытывают хронический голод. При этом 2,6% представителей данной возрастной категории подвержены риску острого недоедания.

Стоит отметить, что в докладе гуманитарной организации Центральноафриканская Республика, Конго, Демократическая Республика Конго и Мадагаскар включены в число стран, наиболее затронутых недоеданием. В них от голода страдают более 35% жителей. Исследование также показало, что свыше 811 млн человек в мире, то есть каждый десятый, испытывают недостаток в продовольствии.

Ранее стало известно, что Ливия признана богатейшей страной Магриба с точки зрения ВВП на душу населения. Такая информация представлена в экономическом отчете журнала GlobalFinance.

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