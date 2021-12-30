Минобороны РФ: мотострелки казачьей бригады ЮВО провели масштабные учения в Ставрополье

Ставрополь, 30 декабря. Военнослужащие мотострелковой казачьей бригады Южного военного округа (ЮВО) отработали тактические действия в условиях огневого столкновения с силами условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Масштабные учения прошли в Ставропольском крае. В маневрах были задействованы более тысячи военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады из состава 49-й общевойсковой армии ЮВО. В ходе учений бойцы отработали тактические приемы передвижения в условиях огневого воздействия.

«Все препятствия преодолевались в условиях использования имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя», — говорится в сообщении.

Прошедшие учения были направлены на повышение управляемости подразделений в стрессовых ситуациях, а также на увеличение слаженности их действий.

Ранее стало известно, что танкисты Западного военного округа отработали новые способы ведения боя на учениях в Воронежской области. Особое внимание уделялось ведению локальных боевых действий для выработки единого подхода к внедрению передовых форм подготовки и обучения армии.