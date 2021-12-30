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Российский комплекс «Деривация-ПВО» получит снаряды с программируемым подрывом

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 21:03
Армия
Российский комплекс «Деривация-ПВО» получит снаряды с программируемым подрывом
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 30 декабря. Боекомплект российского самоходного зенитного комплекса «Деривация-ПВО» пополнится специальными снарядами с программируемым подрывом. Об этом сообщил командующий войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По его словам, новые боеприпасы позволят артиллерийскому комплексу эффективно перехватывать миниатюрные воздушные цели. Также «умные» снаряды позволят поражать противника в укрытии.

«Применение такого боеприпаса позволит поражать микро- и мини-беспилотники, например, квадрокоптеры типа "Фантом-4", одной-двумя короткими очередями», — указал рассказал командующий в интервью «Красной звезде».

Ранее сообщалось, что этот зенитный артиллерийский комплекс получит возможность уничтожать противника в укрытии и траншеях. Кроме того, RT рассказывал о некоторых особенностях и преимуществах новейшего российского ЗРК «Абакан».

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