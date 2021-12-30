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Фанаты «Гарри Поттера» перечислили 5 причин, почему не надо смотреть новогодний спецэпизод

Общество
Фанаты «Гарри Поттера» перечислили 5 причин, почему не надо смотреть новогодний спецэпизод
Prt Scr youtube.com  /  HBO Max

Москва, 30 декабря. Спецэпизод «Гарри Поттера», созданный к 20-летию франшизы, выйдет 1 января. Однако не все поклонники юного волшебника и его друзей хотят посмотреть этот выпуск. И на это есть пять причин.

Во-первых, история Гарри Поттера уже закончилась. Паззл идеально сложился, и создатели франшизы не смогут придумать ничего лучшего. Детали проекта держат в секрете, однако зрителям не стоит ждать новых приключений воспитанников Хогвартса.

Скорее всего, это будет большое интервью с участием Дэниэла Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта, а это не так интересно. Вот уже и вторая причина.

В-третьих, многим не понравился скандал с британской писательницей Джоан Роулинг. Из-за высказываний в адрес представителей сексуальных меньшинств ее участие в спецвыпуске долгое время было под вопросом.

Фанаты «Гарри Поттера» перечислили 5 причин, почему не надо смотреть новогодний спецэпизод
Кадры из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» /

Кроме того, зрителям не захочется смотреть на постаревших актеров. Гарри, Рон и Гермиона сильно изменились, и это еще одна причина, почему не стоит тратить время на спецвыпуск.

Истинные фанаты знают — они не получат удовольствия от просмотра специального эпизода. Поэтому лучше пересмотреть саму франшизу. Ранее сообщалось, что эпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» появится на американской стриминговой платформе HBO Max.

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Гарри Поттер фильм спецвыпуск
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