Фанаты «Гарри Поттера» перечислили 5 причин, почему не надо смотреть новогодний спецэпизод

Москва, 30 декабря. Спецэпизод «Гарри Поттера», созданный к 20-летию франшизы, выйдет 1 января. Однако не все поклонники юного волшебника и его друзей хотят посмотреть этот выпуск. И на это есть пять причин.

Во-первых, история Гарри Поттера уже закончилась. Паззл идеально сложился, и создатели франшизы не смогут придумать ничего лучшего. Детали проекта держат в секрете, однако зрителям не стоит ждать новых приключений воспитанников Хогвартса.

Скорее всего, это будет большое интервью с участием Дэниэла Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта, а это не так интересно. Вот уже и вторая причина.

В-третьих, многим не понравился скандал с британской писательницей Джоан Роулинг. Из-за высказываний в адрес представителей сексуальных меньшинств ее участие в спецвыпуске долгое время было под вопросом.

Кадры из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» /

Кроме того, зрителям не захочется смотреть на постаревших актеров. Гарри, Рон и Гермиона сильно изменились, и это еще одна причина, почему не стоит тратить время на спецвыпуск.

Истинные фанаты знают — они не получат удовольствия от просмотра специального эпизода. Поэтому лучше пересмотреть саму франшизу. Ранее сообщалось, что эпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» появится на американской стриминговой платформе HBO Max.