Хуситы нанесли удар по военной базе правительственных войск в Йемене

Сана, 30 декабря. Повстанцы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по принадлежащей правительственным войскам военной базе в провинции Шабва в Йемене. По данным Arab News, в результате нападения по меньшей мере 11 солдат погибли, а еще 17 получили ранения.

Houthi strike leaves 11 dead in Shabwa https://t.co/dyx3Zy3X3L — WC Times (@TimesWC) December 30, 2021

Целью в этот раз стали подразделения бригады «Гиганты», находящиеся на объекте в районе Марха аль-Суфла. Они были недавно переброшены в регион и готовились ударить по позициям хуситов, чтобы остановить продвижение их сил.

Местные источники сообщают, что «Ансар Аллах» ударили по правительственным войскам двумя баллистическими ракетами. Тем не менее отмечается, что располагающаяся на военной базе бригада в тот момент была готова к атакам со стороны противника, иначе ущерб мог быть значительно больше.

Федеральное агентство новостей /

Лояльные правительству Мансура Хади силы в настоящее время занимаются укреплением обороны провинции Шваба, где сейчас прослеживается достаточно высокая активность повстанческих сил. Новые подразделения перебрасываются туда из районов Таиз и Ходейда в преддверии наступления на Байхан, Айн и Уселан, где располагаются сейчас хуситы.

В целях подготовки наступления на позиции «Ансар Аллах» поддерживающая хадистов арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, регулярно наносит авиаудары по повстанцам. За минувшие 24 часа ВВС Саудовской Аравии провели 22 воздушных рейда в Марибе, в результате чего были убиты 150 хуситов и уничтожены 15 военных автомобилей.

Тем не менее эта статистика принадлежит саудовским источникам, нередко преувеличивающим военные успехи. В то же время руководство «Ансар Аллах» неохотно предоставляет сведения о жертвах в своих рядах.

В то же время атаки являются следствием интенсивных ударов саудитов по повстанцам в разных регионах Йемена. Так, 24 декабря арабская коалиция отчиталась об уничтожении тайников с оружием в районе города Сана, а 26-го — об ударе по городу Аджама, результатом чего стала гибель троих человек и ранение шестерых.