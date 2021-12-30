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США заставили украинского бизнесмена продать долю в ракетной компании Firefly

Весь мир
США заставили украинского бизнесмена продать долю в ракетной компании Firefly
twitter.com/Firefly_Space  /  Официальная страница компании Firefly Aerospace

Вашингтон, 30 декабря. Власти США потребовали от украинского бизнесмена Максима Полякова продать долю в космической компании Firefly Aerospace, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство США совместно с руководителями аэрокосмической отрасли выразили опасения по поводу контроля над компанией Поляковым. По их мнению, технологии, созданные в Америке, могут попасть на Украину, в Россию или другие страны. Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) потребовал, чтобы бизнесмен продал долю в предприятии, которая составляет 50%. В правительстве отметили, что, в противном случае, Firefly Aerospace будет «представлять угрозу» и это повлияет на совместные контракты.

Поляков, в свою очередь, заявил, что владение акциями компании не представляет опасность для небезопасности США, но согласился выполнить требование. В ноябре 2020 года он покинул совет директоров, а в мае 2021 продал большую часть своей доли для того, чтобы компания могла сотрудничать с правительством США и NASA.

Firefly Aerospace

Поляков до космической отрасли занимался разработкой программного обеспечения для бизнеса, интернет-играми и сайтами знакомств. В 2017 году он спас Firefly Aerospace от банкротства, вложив порядка 200 млн долларов. За последние пару лет компания выиграла контракты с NASA, Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) и ВВС США. В сентябре 2021 года Firefly Aerospace осуществила свой первый запуск ракеты с базы Ванденберг. Из-за технологической ошибки она не достигла орбиты, но показала хорошие результаты.

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россия сша украина nasa ракеты
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