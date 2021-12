США заставили украинского бизнесмена продать долю в ракетной компании Firefly

Вашингтон, 30 декабря. Власти США потребовали от украинского бизнесмена Максима Полякова продать долю в космической компании Firefly Aerospace, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

