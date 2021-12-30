Минобороны Китая обвинило Вашингтон в создании опасной ситуации между ВС США и НОАК

Пекин, 30 декабря. Соединенные Штаты позволяют себе грубое вмешательство во внутренние дела Китая и проводят курс на военную конфронтацию с Пекином, заявил официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй.

Вашингтон клевещет на политику Пекина и распространяет мифы о «китайской угрозе», сообщил представитель военного ведомства КНР Тань Кэфэй в ходе итоговой пресс-конференции в 2021 году.

«США настаивают на соперничестве. На самом деле тем самым они создают опасную ситуацию в отношениях между армиями Китая и Соединенных Штатов», — объяснил спикер.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй отметил важность российско-китайского партнерства для международной стабильности и безопасности. О претензиях КНР в адрес США за «безответственное поведение» американских компаний в космическом пространстве информировал RT.