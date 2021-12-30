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Секретарь СНБО Данилов не увидел угрозы «российского вторжения» на Украину

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 20:58
Армия
Секретарь СНБО Данилов не увидел угрозы «российского вторжения» на Украину
mediarnbo.org  /  Информационно-аналитический центр СНБО Украины

Киев, 30 декабря. Киев пока не видит угрозы «полномасштабного вторжения» со стороны России. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, в связи с отсутствием опасности «нападения» правительство пока не планирует вводить статус военного положения в стране.

«Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит. Что касается того положения, о котором вы говорите (военное положение — Прим. ред.), это будет зависеть от обстоятельств. Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество», — подчеркнул Данилов.

Стоит отметить, что ранее секретарь совета по нацбезопасности заявлял, что Киев отслеживает перемещения российских войск по территории РФ. Кроме того, RT передавал, что президент Украины Владимир Зеленский решил провести заседание СНБО.

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украина россия данилов снбо украины
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