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Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд помогали в работе над сценарием нового «Человека-паука»

Общество
Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд помогали в работе над сценарием нового «Человека-паука»
Global Look Press  /  Paul A. Hebert /Uwe Geisler

Лос-Анджелес, 30 декабря. Актеры Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд помогали советами и идеями при написании сценария фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом рассказали сценаристы ленты Крис Маккенна и Эрик Соммерс.

По словам Соммерса, Магуайр желал свести к минимуму любые откровения насчет его персонажа в новом «Человеке-пауке». Актеры предлагали отличные идеи, которые позволили улучшить все, к чему стремились создатели фильма о Питере Паркере, отметили сценаристы в интервью The Hollywood Reporter.

«Они добавили слои и сюжетные линии, и мы правда начали оттачивать идею того, что эти два парня действительно помогали Питеру Тома [Холланда] на его пути к тому, кем он в итоге стал», — пояснили Соммерс и Маккенна.

Авторы сценария уточнили, что в кульминации кинокартины есть решающий моральный момент, который персонажи Магуайра и Гарфилда помогают пережить главному герою. Многое из этого позволили привнести в сценарий фильма идеи актеров, подчеркнули Соммерс и Маккенна.

Напомним, «Человек-паук: Нет пути домой» стал рекордсменом Sony Pictures по сборам. Кинокартина уже собрала 1,16 миллиарда долларов по всему миру.

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человек-паук магуайр гарфилд
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