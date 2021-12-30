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На Украине закрываются заправки из-за подорожания газа

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 20:51
Экономика
На Украине закрываются заправки из-за подорожания газа
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Киев, 30 декабря. Украинская компания «Укравтогаз» массово закрывает автомобильные газовые заправки, сообщает ТАСС.

«Укравтогаз» уже закрыл 32 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Компания планирует остановить работу еще нескольких десятков заправок. Такое решение связано со снижением объемов реализации СПГ, высоких цен на природный газ, электричество и неблагоприятной конъюнктурой рынка.

Директор «Укравтогаза» Александр Ватажишин рассказал о стремительном росте цен. По его словам, с сентября они достигли максимума. СПГ стал самым дорогим автомобильным топливом, поэтому продажи упали на 90%. Заправки продолжат работу, если изменится закупочная цена природного газа.

По словам председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, газовые автозаправочные станции в России работают в убыток и загружены только на 34%.

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украина спг природный газ агнкс газовые заправки
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