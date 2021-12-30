Марокканцы призвали объявить берберский Новый год официальным праздником

Рабат, 30 декабря. С приближением Нового года у берберов Марокко активисты снова требуют от правительства объявить этот праздник, который приходится на 13 января, официальным оплачиваемым выходным с учетом его исторической и культурной значимости.

Пока неясно, какое решение примет по этому вопросу кабмин во главе с Азизом Аханнушем, однако согласно существующей национальной программе есть необходимость активизировать официальный характер амазигского языка и выделить к 2025 году специальный фонд с бюджетом в 1 млрд дирхамов (около 108 млн долларов).Несмотря на то, что прошло уже 10 лет с момента провозглашения берберских наречий государственными в Марокко, активисты, призывающие к узакониванию Нового года, к настоящему моменту не добились успеха.

Со своей стороны министр по делам правительства Мустафа Байтас, когда ему задали соответствующий вопрос, сказал, что власти планируют на государственном уровне отмечать этот праздник, не уточнив подробностей.

«Существует сильное стремление со всей серьезностью заняться активизацией официального характера статуса амазигской культуры, и такая тенденция продолжится до окончания срока полномочий правительства», — заявил чиновник.

Он также отметил, что власти Марокко выделили 220 млн дирхамов для активации программы в группе учреждений. Стоит отметить, что, будучи еще депутатом прежне действовавшего парламента, Байтаспредставил проект закона, призывающий к присвоению «Йеннаеру», как называют амазигский Новый год, статуса официального праздника и оплачиваемого выходного дня.

Комментируя заявление пресс-секретаря правительства, активист и исследователь по делам берберов АбдаллаБаду считает, что его позиция отражает отсутствие реального желания продвигать этот вопрос, поскольку министр уклонился дать конкретный ответ на требование, которое выдвигается на протяжении десятилетий.

«Ничего не удерживает власти Марокко от введения амазигского Нового года в качестве официального праздника. Этот шаг не потребует больших затрат государства, зато объединит всех граждан для участия в национальных процедурах и инициативах, связанных с берберским файлом», — добавил активист.

Исследователь также считает, что узаконивание «Йеннаера» продиктовано политическими, культурными и социальными соображениями. Оно продемонстрирует прогресс в реализации правительственной программы, а также укрепит самобытность и историческое наследие марокканцев в условиях плюрализма и сосуществования. Член амазигской НПО «Тамайнот» Хишам аль-Мастури полагает, что отказ властей объявить Новый год официальным праздником вредит в первую очередь интересам государства, которое требует «мудрого подхода».

«Дело берберов основано на рациональности, а не на иллюзиях, и благодаря этому на разных уровнях уже достигнуты важные преобразования, оказавшие положительное влияние на страну», — добавил эксперт.

Ранее международная редакция ФАН рассказывала и показывала, как амазиги отпраздновали «Йеннаер» в алжирской провинции Тизи-Узи. Стоит отметить, что нынешний новый год является 2972-м по берберскому календарю.