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Поклонники Пугачевой пришли в восторг от ее выступления в караоке

Шоу-бизнес
Поклонники Пугачевой пришли в восторг от ее выступления в караоке
Global Look Press  /  Gennadii Usoev/Russian Look

Москва, 30 декабря. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая несколько лет не выходит на большую сцену, с удовольствием спела в караоке. Она исполнила один из своих главных хитов «Любовь, похожая на сон».

Супруга юмориста Максима Галкина от души повеселилась в преддверии Нового года. Вооружившись микрофоном, в своей привычной манере она продемонстрировала мощный вокал. Голос 72-летней Пугачевой привел в восторг поклонников. Видео из караоке очень быстро распространилось в Сети.

Пользователи осыпали комплиментами народную артистку СССР. Они заметили, что второй такой Примадонны в России больше не будет. Многие пожелали исполнительнице здоровья и долгих лет жизни.

Поклонники Пугачевой пришли в восторг от ее выступления в караоке
Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

«Алла Борисовна опять на высоте. Спасибо за ваш талант»;

«Хорошая музыка, красивые слова, а какое исполнение!»;

«Почему вы не вернетесь на сцену? Мы вас очень ждем», — отреагировали пользователи.

Ранее бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров появился в шоу ее нынешнего избранника Галкина. Когда в новогодней передаче пришла пора выбирать подарки, поп-король первым устремился к елке, забыв про других гостей. Юморист тут же остановил Киркорова и предложил отдать один из презентов Надежде Бабкиной.

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песня пугачева караоке
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