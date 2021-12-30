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МВД Ливии и члены военного комитета «5+5» обсудили безопасность прибрежной дороги
Весь мир
МВД Ливии и члены военного комитета «5+5» обсудили безопасность прибрежной дороги
facebook.com  /  وزارة الداخلية - ليبيا

Триполи, 30 декабря. Министр внутренних дел переходного Правительства национального единства Ливии Халед Мазен обсудил с членами Совместного военного комитета «5+5» (СВК) последние изменения в обеспечении безопасности прибрежной дороги. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Участники переговоров рассмотрели различные механизмы борьбы с вооруженными группировками и проведению работ по ликвидации пережитков войны — неразорвавшихся снарядов и мин.

«Министерство внутренних дел поддерживает работу СВК и стремится обеспечить комитет всем необходимым для успешной охраны прибрежной дороги протяженностью более 200 км», — говорится в сообщении ведомства.

Встреча главы МВД и членов военного комитета проходит на фоне нескольких инцидентов, связанных со взрывом боеприпасов в пригородах Триполи. В середине декабря восемь детей погибли в результате детонации артиллерийского снаряда. Еще трое подростков находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Несколько дней назад жители муниципалитета Эль-Джифара сообщили о найденных минах и неразорвавшихся ракетах. Службы безопасности оцепили местность и дождались прибытия саперов для ликвидации опасных предметов.

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ливия мвд свк 5+5
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