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Экспозиция российских инновационных товаров собрала очереди на «Экспо-2020» в Дубае
Общество
Экспозиция российских инновационных товаров собрала очереди на «Экспо-2020» в Дубае
Пресс-служба Российского экспортного центра  / 

Посетители «Экспо-2020» в Дубае готовы стоять в длинной очереди, чтобы своими глазами увидеть инновационные российские товары.

В конце декабря Российский экспортный центр открыл интерактивную экспозицию на «Экспо-2020» в Дубае, посвященную инновационным проектам страны. Уже в первый день площадку посетили сотни человек, она будет открыта до 4 января.  

Выставка в Дубае уже вошла в историю как самая крупная, на ней представлены все 192 страны мира. По мнению независимых экспертов, российский павильон входит в топ-5 площадок, которые обязательны к посещению. И дело не только в эстетичности архитектуры павильона — Россия сумела удивить инновационной «начинкой».

Экспозиция российских инновационных товаров собрала очереди на «ЭКСПО-2020» в Дубае
Пресс-служба Российского экспортного центра /

Несмотря на то, что павильон уже открыт несколько месяцев, перед ним до сих пор собираются длинные очереди. Российская экспозиция — это 120 квадратных метров интерактивного пространства, которое погружает посетителей в мир будущего.

«На сегодняшний момент экспорт информационно-коммуникационных услуг из России (на момент 3 квартала 2021 года) составляет 5,1 млрд долларов, он незначительно снизился из-за пандемии. Но по статистике ЦБ РФ видно, что в следующем году сумма будет более 6 млрд. Что касается экспорта в ОАЭ, то это более 2 млрд долларов, большая часть объема — это неэнергетический и несырьевой экспорт. Эти данные показывают, что российский рынок, российские компании конкурентоспособны и востребованы на мировых рынках», — отметил управляющий директор по клиентской работе АО «Российский экспортный центр» Павел Аносов.

Экспозиция российских инновационных товаров собрала очереди на «ЭКСПО-2020» в Дубае
Пресс-служба Российского экспортного центра /

На выставке в Дубае представлен проект Healthmonitor из Новосибирска под руководством генерального директора ООО «Сайнтификкоин» Максима Дведенидова. На протяжении последних нескольких лет компания активно занимается экспортом российских инновационных продуктов на рынок стран Персидского залива.

«Представлять устройство в павильоне РФ на «Экспо-2020» в Дубае — для нас особая честь, ведь так мы можем презентовать достижения отечественной науки мировому сообществу», — отметил Дведенидов.

Экспозиция российских инновационных товаров собрала очереди на «ЭКСПО-2020» в Дубае
Пресс-служба Российского экспортного центра /

По его словам, только за первые дни работы тестирование на устройстве прошли сотни посетителей павильона на «Экспо-2020», что «еще раз демонстрирует широкий общественный интерес к научным разработкам из нашей страны».

Ранее министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммад Самер аль-Халиль встретился с замминистра промышленности и торговли России Алексеем Груздевым на полях открывшейся в ОАЭ выставки «Экспо-2020». Стороны обсудили экономическое взаимодействие Сирии и РФ.

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россия дубай экспо инновации экспо-2020
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