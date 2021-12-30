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«Уралтрансмаш» поставил ВС Белоруссии партию модернизированных гаубиц «Акация»

Армия
«Уралтрансмаш» поставил ВС Белоруссии партию модернизированных гаубиц «Акация»
wikipedia.org  /  Dmitry A. Mottl/CC BY-SA 3.0

Екатеринбург, 30 декабря. Предприятие «Уралтрансмаш» завершило отгрузку партии модернизированных гаубиц 2С3М «Акация» для минобороны Белоруссии.

Контракт между «Уралтрансмашем» и белорусским военным ведомством на комплексную модернизацию артиллерийских орудий был заключен в 2020 году и продлен в 2021 году, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Машины в срок переданы заказчику», — подчеркивается в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось об очередном совместном патрулировании границ Союзного государства боевыми самолетами ВКС РФ и белорусских ВВС. О проведении переговоров лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге сообщал RT.

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белоруссия акация гаубицы
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