«Уралтрансмаш» поставил ВС Белоруссии партию модернизированных гаубиц «Акация»

Екатеринбург, 30 декабря. Предприятие «Уралтрансмаш» завершило отгрузку партии модернизированных гаубиц 2С3М «Акация» для минобороны Белоруссии.

Контракт между «Уралтрансмашем» и белорусским военным ведомством на комплексную модернизацию артиллерийских орудий был заключен в 2020 году и продлен в 2021 году, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Машины в срок переданы заказчику», — подчеркивается в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось об очередном совместном патрулировании границ Союзного государства боевыми самолетами ВКС РФ и белорусских ВВС. О проведении переговоров лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге сообщал RT.