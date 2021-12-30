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ВМС Украины приняли участие в совместных с ВМС Франции учениях в Черном море

Армия
ВМС Украины приняли участие в совместных с ВМС Франции учениях в Черном море
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 30 декабря. Военно-морские силы (ВМС) Украины вместе с французским фрегатом Auvergne провели учения в акватории Черного моря. К учениям привлекли корабельный вертолет NH-90.

Десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины принял участие в совместных учениях с французскими моряками. ВМС Франции на маневрах представил фрегат Auvergne, который в начале месяца прибыл в акваторию Черного моря.

«Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса», — отчитались об учениях в пресс-службе командования ВМС Украины.

Французские военные подняли в воздух военно-транспортный вертолет NH-90. Совместная группировка отработала маневры в ночное время суток. Основной упор учения был сделан на повышении слаженности действий экипажей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о планах Украины увеличить количество учений в Черноморском регионе. Об этом сообщил RT.

Украина также может приобрести у США противокорабельные ракеты Harpoon, о чем ранее рассказал командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

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