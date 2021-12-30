Около 500 разведчиков ЮВО провели учения с тактической стрельбой в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 30 декабря. Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО) отработали навыки тактической стрельбы по условной технике и живой силе противника под Ростовом.

Отмечается, что на полигоне Кадамовский в условиях сильных снежных заносов около 500 военнослужащих ЮВО провели учения с тактической стрельбой. Сложные погодные условия являются основным элементом боевой подготовки разведчиков, которые должны эффективно действовать при любых обстоятельствах.

Известно, что связисты 58-й армии ЮВО также приступили к учениям. В ходе маневров на полигоне Тарское в Южной Осетии они вели огонь под атакой условного оппонента, применявшего отравляющие средства, однако военнослужащим в итоге удалось наладить бесперебойный сигнал.

Ранее на полигоне Аданак в Дагестане свыше 300 морских пехотинцев Каспийской флотилии отработали действия по противодесантной обороне морского побережья.