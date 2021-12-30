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Бойцы ВСУ около двух тысяч раз за год нарушили режим прекращения огня в ДНР

Армия
Бойцы ВСУ около двух тысяч раз за год нарушили режим прекращения огня в ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 30 декабря. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в уходящем году почти две тысячи раз нарушили перемирие в ДНР. Об этом сообщил представитель республики в СЦКК.

Согласно информации представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с 1 января по 30 декабря 2021 года бойцы ВСУ 1923 раза открывали огонь по территории республики. Всего по ДНР было выпущено 2651 мина калибра 120-мм, 1260 мин калибра 82-мм, 252 снаряда калибра 122-мм, 34 боеприпаса калибра 152-мм и 22 раза были применены беспилотники. В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли семь гражданских и 31 человек получил ранения. Значительные повреждения также получили 74 объекта инфраструктуры и 283 жилых дома.

Ранее Народная милиция ЛНР пожаловалась на похищение сотрудника у линии разграничения в Донбассе. В ведомстве полагают, что к происшествию причастны украинские диверсанты.

Также сообщалось, что военнослужащие ЛНР перехватили беспилотник ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, передает RT.

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