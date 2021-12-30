Путин присвоил гражданство России ассистенту Семака и начальнику «Зенита»

Санкт-Петербург, 30 декабря. Президент России Владимир Путин присвоил своим указом гражданство РФ ассистенту главного тренера «Зенита» и начальнику команды из Северной столицы.

Помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра и начальник «Зенита» Евгений Кошелев 30 декабря получили российское гражданство. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на официальном портале правовой информации.

Оливейра работает в тренерском штабе «Зенита» с 2019 года. За этот период сине-бело-голубые трижды выиграли золотые медали чемпионата России по футболу. Кошелев занимает пост начальника петербургской команды с 2014 года. До этого являлся заместителем директора академии «Зенита».

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях в России. Документ вступит в силу 1 июня 2022 года.