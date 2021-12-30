Равшана Куркова восхитила подписчиков снимками с подросшим сыном Гаспаром

Москва, 30 декабря. Актриса Равшана Куркова показала подписчикам фотографии с подросшим сыном Гаспаром. Поклонники звезды отечественного кино пришли в восторг от кадров с мальчиком.

Артистка опубликовала снимки с ребенком на своей странице в Instagram. На первой фотографии улыбающаяся Куркова позирует вместе с сыном, а малыш задорно смеется. Второй снимок мальчика был сделан во время зимней прогулки.

«О моих профессиональных достижениях уходящего года нам пусть расскажет год грядущий, а я поделюсь, например, вот такими «итогами»: у Гаспара уже 8 зубов!» — написала знаменитость под фото с подросшим сыном.

Prt Scr instagram.com / @rav_shana

Актриса поздравила подписчиков с наступающим Новым годом и пожелала побольше поводов для радости, богатырского здоровья, а также больших и маленьких шагов навстречу счастью и поставленным целям. В ответ поклонники звезды кино осыпали ее сына комплиментами и выразили восхищение его снимками.

«Какое чудо!!! Равшаночка умничка!!!»; «Боже, ну какой обаяшка! Аплодируем вашим зубешкам и успехам!»; «Какой чудесный ребенок!»; «Я рада за вас очень! Будьте счастливы и здоровы! У сыночка смешинки в глазах мамины», — написали пришедшие в восторг комментаторы.

Напомним, Равшана Куркова далеко не сразу рассказала публике о рождении сына, ставшего ее первенцем. Актриса перестала скрывать ребенка только в августе, когда малышу исполнился год.