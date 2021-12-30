Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для автомобилей физлиц

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный регулярный технический осмотр личного автотранспорта.

От ежегодного техосмотра освобождены легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие россиянам и используемые ими в личных целях. Закон не касается такси и транспорта, предусмотренного для перевозки пассажиров и используемого в служебных целях.

Техосмотр понадобится в случае первичной постановки на учет, при смене владельца и при внесении конструктивных изменений в транспортное средство. Исключается проведение «техосмотров на обочине» сотрудниками ГИБДД при предъявлении диагностической карты.

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что в техосмотре нет смысла.