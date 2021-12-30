Берлин, 30 декабря. Вооруженные силы Германии не могут обеспечить собственную защиту от налетов вражеской авиации и переправлять через реки тяжелую бронетехнику, заявил немецкий журналист Александр Сосновский.

За несколько последних десятилетий бундесвер превратился в «бледную тень былого могущества» и мало схож с некогда одной из сильнейших армий Европы. Это произошло ввиду полной военной и политической зависимости ФРГ от США, уверен обозреватель Александр Сосновский. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия-1».

Численность немецкой армии должна составлять 130 тысяч человек, но, по моим данным, сегодня с трудом набирается 90 тысяч. Из них 30 тысяч — это в основном обслуживание, санитарные войска. Практически уничтожена собственная ПВО, которую немцы считали очень боеспособной», — высмеял журналист низкую боеспособность немецкой армии.

Сосновский напомнил о высказывании одного из генералов бундесвера, которого попросили назвать сроки переправки бронетанковой дивизии немецкой армии в Польшу через реку Одер. Для этого потребуется около двух месяцев, так как у немецкой армии имеется всего один понтонный взвод, сообщил представитель командования Вооруженных сил ФРГ.

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