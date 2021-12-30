Экономисты не исключили ухудшения ситуации с курсом рубля после новогодних праздников

Нефть осталась без значительных изменений, считают аналитики ФБА «Экономика сегодня». В ходе торгов стоимость на сырье поднялась до 80 долларов за баррель, однако к концу немного уступила и снизилась до отметки 79.

Чего ожидать от нефти?

Вчера стали известны данные по запасам нефти США. Согласно им, за прошлую неделю запасы нефти снизились на 3,6 млн баррелей, что оказалось выше прогнозов аналитиков, теперь запас составляет 420 млн баррелей. Также стало известно, что добыча нефти в США подросла и составила 11,8 млн баррелей в сутки. Предыдущее значение было 11,6 млн.

«Эту новость можно рассматривать довольно позитивно, можно судить о постепенном сокращении запасов, что говорит о достаточно стабильном спросе. И это несмотря на то, что в Америке выявляется довольно большое количество случаев заражения «Омикроном», — отмечают эксперты.

Федеральное агентство новостей /

Также вчера выступал король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Аль Сауд, он в очередной раз подчеркнул важность соглашений текущей сделки ОПЕК, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить стабильность на рынке.

«Это очень важное заявление, поскольку 4 января состоится заседание ОПЕК. Скорее всего, ОПЕК сохранит свои планы и продолжит наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно», — добавили аналитики.

Положительным моментом, по мнению специалистов, для нефти выступают трудности с добычей в Эквадоре, Ливии и Нигерии из-за проходящего там технического обслуживания и восстановления ряда скважин после их закрытия. А вот ситуация в Китае настораживает экспертов.

«В Китае была выдана первая партия квот на импорт нефти на 2022 год, в основном они были выданы независимым нефтеперерабатывающим заводам. Общий объем составил 109 млн тонн сырья, что на 11% ниже квот, выданных годом ранее. Это не очень позитивный фактор, так как говорит о некотором снижении спроса в Китае. Это приостановило укрепление нефти», — говорят экономисты.

Они также отмечают, что ввиду предстоящих праздников значительных колебаний на рынке нефти не предвидится. Необходимо дождаться заседания ОПЕК. Поэтому диапазон остается на уровне 75–80 долларов за баррель.

Рубль теряет позиции

Федеральное агентство новостей /

Вчера рубль немного потерял позиции, доллар поднялся до уровня 74,70 рубля. Основным фактором таких изменений, по мнению экспертов, является геополитика. С одной стороны, позитивом для рубля являются цены на нефть, но положение российской валюты омрачается из-за ситуации на Украине.

«Сегодня вечером состоятся телефонные переговоры Путина с Байденом, инициатором которых выступила РФ. Переговоры, можно сказать, состоятся под занавес торговой сессии. Рынок уходит на трехдневные выходные. Участники рынка переживают, что переговоры могут ничем хорошим не закончиться. Более того, ситуация может обостриться. По этой причине российская валюта находится под очень серьезным давлением. После праздников мы можем увидеть довольно серьезную реакцию», — отмечают аналитики.

Пока рубль остается в диапазоне 72,5–75,5 руб. за доллар, а мы продолжаем следить за геополитической обстановкой.

Ранее сообщалось, что Центральный банк РФ повысил официальные курсы евро и доллара на 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.