Оговорка Елены Зеленской в прямом эфире обернулась волной критики со стороны зрителей

Киев, 30 декабря. Украинцы разозлились из-за высказывания жены президента Владимира Зеленского Елены о рыбе. Она выступила на кулинарном шоу.

Первая леди участвовала в программе на телеканале «1+1». Она рассказала, как сэкономить во время покупки продуктов.

«Самое первое правило — самое простое. Сами приготовили — сами купили простые непереработанные продукты... Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, она стоит восемь гривен за килограмм (21,7 рубля. — Прим. ред.)», — сказала Елена Зеленская.

facebook.com / Олена Зеленська

Позже она сказала, что оговорилась. Елена якобы хотела сказать, что эта цена — за сто граммов рыбы. Украинцы пришли в бешенство: супруга Зеленского настолько далека от реальности, что даже не может назвать примерную цену продуктов.

«Очевидно, что наши августейшие "слуги" закупаются в специальных магазинах». «Рецепт очень прост — берешь доллар по восемь и покупаешь скумбрию по восемь. Гривен. Но только "простую непереробленную" скумбрию. Кто ж вам виноват, если вы берете дорогой доллар и покупаете сложную переробленную скумбрию? Понимать надо!» — иронично написали украинцы.

Они предположили, что скумбрия стоила восемь гривен, когда Зеленская в последний раз ходила в магазин. По мнению комментаторов, удивительнее было бы, если бы «долларовая миллионерша» знала реальные цифры.

Ранее украинцы возмутились из-за того, что все женщины страны были поставлены на воинский учет. Они предложили Зеленской отправиться в окопы.