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Экс-депутат Рады Журавко сравнил ситуацию в украинской армии с Третьим рейхом

Армия
Экс-депутат Рады Журавко сравнил ситуацию в украинской армии с Третьим рейхом
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Москва, 30 декабря. Мысль о призыве на службу в украинскую армию несовершеннолетних возвращает Украину к временам нацистской Германии. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Он прокомментировал предложение, выдвинутое украинским аналитиком Александром Кочетковым, о призыве несовершеннолетних на службу в вооруженные силы в случае крупного военного конфликта. В беседе с «ПолитЭкспертом» бывший парламентарий подчеркнул, что подобные высказывания можно сравнить только с ситуацией в Третьем рейхе.

«Это напоминает мне рейх, один к одному. Они берут оттуда пример, и Европа это позволяет. Я не удивляюсь той шизофрении, которая на сегодняшний день происходит. Но призыв детей на войну означает конец Украине. Они сами себя уничтожают, все делают для того, чтобы народ уезжал из страны», — указал Журавко.

По его мнению, высказывание о детях прозвучало, потому что украинские мужчины больше не хотят ехать на войну в Донбасс — сейчас призыв фактически сорван.

Ранее украинский экс-депутат Юрий Кармазин заявил, что ВСУ тотально не хватает горючего. По этой причине армия Украины не сможет начать наступление в Донбассе. Также сообщалось, что Киев поставит на воинский учет женщин. Для чего это нужно, объяснил главком ВСУ Валерий Залужный, передает RT.

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