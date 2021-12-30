Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2031 года

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. В декабре законопроект был принят Госдумой и утвержден Совфедом.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Закон предоставляет возможность легализовать жилой дом, построенный до вступления в силу Градостроительного кодекса (14 мая 1998 года) на неоформленных в собственность земельных участках. «Дачная амнистия» также признает пожизненное наследуемое владение и право на бессрочное пользование участком.

Теперь владельцы дач смогут абсолютно законно совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. Права на участки будут распространятся на любые виды разрешенного использования.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, продление «дачной амнистии» позволит защитить права граждан, получивших участок в наследство. При этом, согласно закону, «дачная амнистия» не будет распространяться на особо охраняемые территории.