Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 21:32
21:13
Весь мир
Хуситы нанесли удар по военной базе правительственных войск в Йемене
21:09
Весь мир
Алжир и Марокко лидируют среди стран Африки по уровню продовольственной безопасности
21:05
Армия
Минобороны РФ: мотострелки казачьей бригады ЮВО провели масштабные учения в Ставрополье
21:03
Армия
Российский комплекс «Деривация-ПВО» получит снаряды с программируемым подрывом
21:03
Весь мир
США заставили украинского бизнесмена продать долю в ракетной компании Firefly
21:00
Общество
Иллюзия деятельности: петербургских коммунальщиков упрекнули в халатности при уборке улиц
20:59
Общество
Фанаты «Гарри Поттера» перечислили 5 причин, почему не надо смотреть новогодний спецэпизод
20:54
Весь мир
Марокканцы призвали объявить берберский Новый год официальным праздником
20:53
Армия
Минобороны Китая обвинило Вашингтон в создании опасной ситуации между ВС США и НОАК
20:52
Общество
Операцию по одновременному удалению почки и тромба впервые провели в Севастополе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2031 года

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 20:23
Экономика
Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2031 года
pixabay.com

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. В декабре законопроект был принят Госдумой и утвержден Совфедом.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Закон предоставляет возможность легализовать жилой дом, построенный до вступления в силу Градостроительного кодекса (14 мая 1998 года) на неоформленных в собственность земельных участках. «Дачная амнистия» также признает пожизненное наследуемое владение и право на бессрочное пользование участком.

Теперь владельцы дач смогут абсолютно законно совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. Права на участки будут распространятся на любые виды разрешенного использования.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, продление «дачной амнистии» позволит защитить права граждан, получивших участок в наследство. При этом, согласно закону, «дачная амнистия» не будет распространяться на особо охраняемые территории.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2031 года
путин недвижимость законы дачная амнистия
Комментировать