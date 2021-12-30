Баранец высмеял сообщения о «прибалтийской угрозе» для России

Москва, 30 декабря. Заявления НАТО о некой прибалтийской угрозе для западных рубежей России лишены оснований. Всех армий Прибалтики хватит только на пятиминутный парад, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывал Североатлантический альянс отказаться от сделки с Россией и не давать ей никаких гарантий нерасширения военно-политического блока на восток. Глава литовского минобороны уверен, что Брюссель должен направить встречные претензии в Кремль.

В эфире телеканала «Россия-1» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что попытки напугать Москву прибалтийской угрозой бесполезны, поскольку совокупных вооруженных сил прибалтов хватит всего на пять минут военного парада. Баранец с иронией заметил, что карликовые армии Эстонии, Латвии и Литвы сложно разглядеть даже в бинокль с тридцатикратным увеличением.

«Одна из армий Прибалтики имеет только один танк, и то он взят в аренду. Как можно говорить о какой-то эстонской угрозе, если их армию можно увидеть полностью за пять минут на параде», — констатировал Баранец.

Ранее Москва потребовала от США гарантий безопасности и прекращения расширения Североатлантического альянса на восток. Брюссель предложил провести Совет Россия — НАТО для обсуждения двусторонней повестки. МИД РФ допускает проведение переговоров 10 января, сообщил RT.

Военный эксперт Виктор Литовкин тем временем высказался по поводу претензий минобороны Литвы и рекомендовал Кремлю не обращать внимания на выпады «второразрядных политиков».