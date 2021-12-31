Терапевт Лариса Алексеева рассказала, как сохранить кожу красивой и здоровой

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева дала несколько рекомендаций в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как добиться того, чтобы кожа всегда выглядела чистой и здоровой. Также она объяснила, почему не стоит слишком часто мыться мылом и как избежать неприятных последствий для кожи от использования антисептических средств.

По словам терапевта, состояние кожи говорит о вашем здоровье. Чтобы она выглядела красивой, необходимо правильно питаться, лечить имеющиеся болезни, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и ухаживать за своим телом. Например, в зимние месяцы врач рекомендует наносить на кожу лица жирный крем, чтобы защитить ее.

«В зимние холода наша кожа испытывает стресс, большие нагрузки. Раньше в Сибири в морозы лицо смазывали гусиным жиром, теперь есть специальные крема, которые содержат в себе все компоненты ухода именно за кожей лица зимой, которые ее и увлажняют, и питают. Если смазывать лицо защитным увлажняющим и жирным одновременно кремом, тогда нашей коже зимний стресс будем нипочем», — заявила Лариса Алексеева.

Большой вред коже наносит переедание и чрезмерное употребление алкоголя. В связи с этим врач рекомендует задуматься о питании во время новогодних праздников.

«Во всем нужно придерживаться меры. Особенно это касается спиртного, потому что иногда сложно понять, то ли у людей холодовая крапивница, то ли крапивница от выпитого вина», — смеется доктор.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Если вы купили килограмм мандаринов, то съешьте один — этого будет достаточно. Если очень хотите тортик — лучше, чтобы он был без шоколада, без цитрусовых. Можно взять типа «Птичьего молока», суфле. Можно даже на фруктозе, на сахарозе, на сахарозаменителе, если у вас заболевания эндокринной системы, — и для кожи это будет полезнее. Что касается оливье — это мой самый любимый салат, я все равно его буду есть с солеными бочковыми огурцами, но соус у меня будет легкий. Я делаю свой майонез, взбив миксером горчицу, оливковое масло и яички», — рекомендует Лариса Алексеева.

По словам эксперта, алкоголь обостряет дерматит кожи. Чтобы предостеречь себя от нежелательных последствий, врач рекомендует соблюдать диету.

Коснулась доктор и вопроса влияния на состояние кожи коронавирусной инфекции. По ее словам, проведенные исследования не говорят о том, что COVID-19 провоцирует возникновение кожных заболеваний.

«Единственное, что ученые подтвердили, — что он обостряет все хронические заболевания, поскольку убивает наш иммунитет, снижая его практически до ноля. Поэтому людям с хроническими заболеваниями и с дерматозами сложно поддерживать себя в порядке. Кроме этого, наблюдения показали, что COVID-19 вызывает герпетические состояния, например, герпес Zoster, или опоясывающий лишай, пузырчатку, обострение хронических кожных дерматозов», — пояснила Лариса Алексеева.

Опасаться того, что коронавирусная инфекция оказывает влияние на старение кожи, не стоит, считает доктор.

«Она не стареет, а просто «устает» после перенесенного заболевания. Человек устает, у него такое всеобщее истощение, он худеет. Понятно, что и кожа становится менее эластичной, на ней могут образоваться заломы. Помочь преодолеть это поможет реабилитация», — отметила Лариса Алексеева.

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«Выпадение волос у больных наблюдалось еще после первой волны «уханьского» вируса, многие люди тогда у нас теряли волосы. «Уханьская» волна вообще очень била по волосам и ногтям, но сейчас у людей все восстановилось. Мы можем этому радоваться», — заявила врач.

Подобным же образом у переболевших COVID-19 восстанавливается волосяной покров на голове.

Терапевт предостерегает от слишком частого ежедневного мытья тела мылом.

«При мытье мылом мы смываем защитную водно-липидную мантию. Некоторые даже голову моют хозяйственным мылом. Говорят, что у них и перхоти нет, а потом приходят с таким себорейным дерматитом — приходится их лечить полгода. Но тут не убедить наш народ. Конечно, мойтесь, чистота — залог здоровья, но все-таки нужна золотая середина во всем: мойте часто те места, которые нужно мыть каждый день, можно несколько раз в день. Но всю кожу мыть мылом я бы не советовала, в противном случае пользуйтесь уходовой косметикой — помылся и потом намазался кремом. И лучше все-таки мыть тело не мылом, а гелем», — советует врач.

Специальными уходовыми средствами доктор рекомендует пользоваться и после дезинфекции рук антисептическими растворами.

«Частое мытье рук и пользование антисептиками как элемент борьбы с коронавирусной инфекцией стало причиной того, что у многих людей кожа на руках сильно испортилась. Чтобы защитить руки, после мытья нужно смазывать их специальными гелями с уходовым компонентом. Например, в которых есть глицерин. И на ночь руки тоже обязательно нужно смазывать кремом», — рекомендует Лариса Алексеева.

Для красоты кожи терапевт рекомендует следить за тем, что вы едите, особенно это касается подростков.

«К нам часто приходят подростки с угревой болезнью, и я объясняю им, что да, макияж нужен, но только под лечебный крем и не каждый день, только если ты выходишь в клуб или еще куда-то. Есть специальные гели — они прекрасно наносятся, потом уже вы можете наносить косметику. Просто так замазывать лицо, тратить тонны косметики — это бесполезно, так их не вылечить. Здесь обязательно нужно следить за питанием, очень провоцируют угревую болезнь фастфуды, шоколад, сладкое. Если 10 дней не питаться в фастфудах, просто чай пить, соблюдать диету гипоаллергенную, есть обычную домашнюю пищу — курочку, супчик, котлетки, картошечку, — кожа у подростков восстанавливается», — пояснила Лариса Алексеева.

Отвечая на вопрос, можно ли заразиться кожными заболеваниями в общественных местах, в туалетах, в салонах красоты во время маникюра, врач отметила, что риск есть. Важно следить, чтобы мастера маникюра использовали одноразовые инструменты, нельзя становиться босыми ногами на коврик в магазинах. Нужно помнить, что самым опасным с точки зрения заражения в общественном туалете является кнопка слива, потому что именно на ней остаются бактерии, которые приводят к кишечным заболеваниям. И ни в коем случае, отмечает врач, не стоит обманывать своего партнера, что у вас венерическая болезнь.