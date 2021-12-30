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Эксперты NI: Су-57Э составит серьезную конкуренцию F-35 на мировом рынке вооружений

Армия
Эксперты NI: Су-57Э составит серьезную конкуренцию F-35 на мировом рынке вооружений
Global Look Press  /  UAC

Вашингтон, 30 декабря. Россия разработала экспортную версию тяжелого истребителя пятого поколения Су-57 и активно продвигает ее продажи на мировом рынке вооружений.

Перспективы реализации американских истребителей F-35 зарубежным заказчикам после появления Су-57Э выглядят плачевными, пишут эксперты издания The National Interest (NI). По их мнению, новая авиационная разработка РФ составит серьезную конкуренцию американским боевым самолетам уже в ближайшем будущем.

«Огромное количество стран симпатизирует Су-57Э и интересуется его покупкой. Российский истребитель имеет уникальные боевые и летные характеристики. Некоторым государствам нужны самолеты нового поколения», — сообщается в статье.

Конкурентное соперничество между F-35 и Су-57Э обернется уничтожением американского самолета как лидера мирового рынка торговли вооружением. Истребитель компании «Сухой» обладает явными боевыми и эксплуатационными преимуществами перед F-35, резюмировали аналитики NI.

Ранее обозреватели издания EurAsian Times рассказали, где может произойти первый бой между истребителями Су-57 и F-35. О проблемах серийного производства боевых самолетов пятого поколения в США информировал RT.

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истребители f-35 су-57
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