Почему в России стало модным делать добрые дела, рассказали Сергей Боярский и Антон Соловьев

Сопредседатель Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев и секретарь СПб отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Боярский рассказали о необычных благотворительных новогодних акциях, в которых дети могут получить не только материальные подарки, но также исполнить свое заветное желание, например, сыграть в хоккей в составе профессиональной команды или совершить путешествие на озеро Байкал.

Исполняют такие желания детей из многодетных и социально незащищенных семей, а также людей с ограниченными возможностями или находящихся на длительном стационарном лечении несколько благотворительных проектов, таких как «Елка добра» в Петербурге, «Елка желаний», проводимая во всех регионах России, а также «Новогоднее чудо» Объединенного народного фронта (ОНФ).

Про «Елку желаний» рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» секретарь СПб отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Боярский. Суть благотворительной акции заключается в том, что любой гражданин, который хочет сделать адресную помощь кому-то из нуждающихся, может зайти на сайт проекта, зарегистрироваться и выбрать сумму, которую готов потратить на подарок.

«На виртуальной елке вам будут представлены виртуальные шары, которые вы можете сорвать, посмотреть, что включает в себя подарок. Если он вас устраивает, вы можете воспользоваться сервисом заказа и отправки его онлайн-адресату этого подарка», — рассказал Сергей Боярский.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Подарки, как правило, включают то, что хотят большинство детей: игрушки, машинки для мальчиков, куклы и кукольные домики для девочек, электронные музыкальные инструменты и многое другое. Но там же встречаются и необычные подарки, например, путешествия в различные центры российского туризма.

«Получателями подарков могут быть не только дети из многодетных семей, но также из малообеспеченных, имеющие проблемы со здоровьем. Не забывают благотворители и о пожилых людях, участие которых в акции должно соответствовать некоторым критериям. Помню, в прошлом году я отвозил в социальный дом в Парголово мобильный телефон одной бабушке. А вчера я приезжал в многодетную семью вместе с коллегой Александром Тетердинко. Так получилось, что он сорвал с елки игрушки для троих детей, а я — поездку на Байкал маме с дочкой. 1 января они летят в Иркутск, где их встретят и проведут экскурсию по Байкалу», — рассказал Сергей Боярский.

По словам депутата, сумма, которую граждане готовы потратить на акцию, не имеет большого значения, важнее — качество подарка, которое исполняет желание того или иного ребенка. Кто-то из них очень хочет смартфон, кто-то — поездку в Карелию, а кто-то — получить элементарную скидку на приобретение необходимых к новогоднему столу продуктов.

«Сейчас мы инициируем письмо в торговые сети и ретейлерам с просьбой организовать скидки для пенсионеров не только в определенные часы работы, когда их скапливается большое количество и образуются очереди, но распределить эту скидку на целый день, чтобы пенсионеры могли спокойно воспользоваться этими скидками», — отметил Сергей Боярский.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Акция «Новогоднее чудо» ОНФ делает больший упор на интерактивную форму поздравления.

«У меня несколько елок: «Елка добра» и «Новогоднее чудо» в ОНФ. «Новогоднее чудо» — это интерактивный проект, в котором при помощи социально ориентированного бизнеса проводятся различные театральные представления и интерактивы с участием Деда Мороза и Снегурочки для людей, проживающих в социальных учреждениях, и детей, находящихся на длительном лечении в больнице. Мы уже провели несколько таких мероприятий. Например, организовали для девочки Вари, которая рисует ртом, экскурсию по Русскому музею с участием известного художника Чеботаря. Договорились с руководством хоккейного клуба СКА допустить к тренировке с профессиональными хоккеистами мальчика Даниила Лутченко. Вчера одной бабушке мы дарили вышивку со стразами, чтобы она смогла рукоделием заниматься. То есть делаем и материальные, и нематериальные подарки, хотя нематериальные выполнять гораздо сложнее, потому что приходится проводить большую работу», — рассказал сопредседатель Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

По словам экспертов, количество желающих совершить благотворительный акт или просто поучаствовать в акции в качестве волонтеров в России заметно выросло с начала пандемии. В ОНФ, отметил Антон Соловьев, даже подумывают об отдельном параде с участием волонтеров.

«Некоторые хотят провести парады непонятного содержания, мы же предлагаем в ОНФ. Почему не провести парад волонтеров? Два года подряд мы видим, как с начала пандемии развивается волонтерская акция «Мы вместе», в которой люди от чистого сердца делают добро другим людям, которые не могут сами о себе позаботиться», — пояснил Антон Соловьев.

По мнению экспертов, стремление делать добрые дела потихоньку возвращается в жизнь нашего общества. При этом важно, отметил Сергей Боярский, что большинство благотворительных акций, которые проводятся в России, базируются на собственных традициях благотворительности и меценатства.

«Мне кажется, мы ни у кого ничего не перенимаем. Традиции меценатства и благотворительности далеко произрастают из нашей истории, это у нас у всех в крови», — заявил депутат.

Преимуществом современной эпохи, считает он, является технологический прогресс, который позволяет благотворительности проникать во все сферы жизни общества.