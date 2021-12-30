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Путин ввел уголовную ответственность за неоднократное нарушение ПДД

Экономика
Путин ввел уголовную ответственность за неоднократное нарушение ПДД
35.мвд.рф  /  пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для автомобилистов, неоднократно превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о поправках в статьи 31 и 150 Уголовного кодекса РФ. Согласно изменениям, уголовная ответственность вводится за агрессивное вождение, под которым понимают превышение допустимой скорости от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления, кроме случаев объезда препятствия.

Наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до шести лет предусматривается для водителей неоднократно подвергнутым наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за нарушение скоростного режима, и они нарушают правила дорожного движения повторно.

Как стало известно ранее, правительство разрабатывает поправки по ужесточению наказания за езду в нетрезвом виде. Среди вариантов, в частности, рассматривается пожизненное лишение водительских прав.

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