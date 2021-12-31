Турецкие граждане не верят в способность Эрдогана восстановить экономику

Эксперты ожидают инфляцию в Турции на уровне 30%, МВД Турции начало расследования в отношении сотрудников мэрии Стамбула, Эрдоган ожидает, что Турция скоро займет место в десятке крупнейших экономик мира, Чавушоглу назвал членов НАТО, выступающих за напряженность с Россией, — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

В Турции началась очередная волна заражений COVID-19

Согласно данным Минздрава Турции, 29 декабря в стране было зафиксировано 36 600 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. За сутки по всей республике от коронавируса умерло более 140 пациента.

По мнению турецких властей, причина роста кроется в том, что граждане стали чаще проводить время в закрытых помещениях.

В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что на новый штамм коронавируса «Омикрон» приходится более 10% всех случаев заражения COVID-19 в Турции, призвав граждан пройти ревакцинацию.

Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 2,5 ay sonra 30 bini geçtihttps://t.co/w8YKgevJTp — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 28, 2021

Анкара и Ереван проведут первые встречи

Первая встреча представителей Армении и Турции, призванная начать процесс нормализации отношений между двумя странами, состоится в Москве, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении заявляла, что вице-спикер парламента страны Рубен Рубинян будет назначен специальным представителем в рамках процесса взаимоотношений с Турцией.

В Турции тем временем ожидают скорое улучшение ситуации между двумя странами. Об этом заявил депутат Гаро Пайлан, член курдской «Демократической партии народов» (ДПН). По его словам, прямой диалог и политическая воля могут ускорить этот процесс.

Анкара рассчитывает перейти на потребление собственного газа

Турция планирует сосредоточить свои силы на разработке собственных месторождений природного газа, чтобы обезопасить себя от колебания мировых цен на углеводородное сырье.

Об этом рассказал министр энергетики Турции Фатих Донмез. Также, по его словам, турецкое буровое судно Fatih начало работы на участке Türkali-7 в Черном море.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının 2023'te kullanılacağını söyledi. Yerli doğal gaz geldikçe pahalı gazın gideceğine dikkat çeken Dönmez, keşfedilenin kaliteli ‘tatlı gaz’ olduğunu ve 25 yıl ev ısıtmaya yeteceğini kaydettihttps://t.co/zPxsb321QN — milliyet.com.tr (@milliyet) December 27, 2021

В Турции от отравления алкоголем умерли десятки человек

С 1 по 29 декабря в результате отравления контрафактного алкоголя по всей территории страны скончались 84 человека.

Специалисты связывают проблему с высокими акцизами. Турция занимает последнее место среди 47 европейских государств по употреблению алкогольных напитков и третье место по уровню акцизов на спиртную продукцию. С повышением налогов на подобную продукции в Турции также увеличивается склонность граждан к употреблению контрафактных продуктов, что соответственно влияет и на уровень смертности по этой причине.

США будут отслеживать отрасль беспилотников Турции

Президент США Джо Байден подписал законодательное предложение, которое дает возможность американским властям мониторить и оценивать воздействие распространения турецкой программы беспилотных летательных аппаратов.

Вашингтон будет оценивать работу Анкары, а также процессы экспорта этого вооружения на угрозу нацбезопасности США.

Joe Biden’dan 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay! Türk Siha'ları korkuttuhttps://t.co/5FNsiklUBx pic.twitter.com/AqPAhOJRhW — internethaber.com (@internethaber) December 27, 2021

Эксперты ожидают инфляцию в Турции на уровне 30%

Уровень инфляции в Турции в годовом исчислении может достигнуть 30% в декабре, поскольку цены в стране выросли в результате резкого скачка иностранной валюты в отношении турецкой лиры.

Такие ожидания по инфляции были озвучены специалистами в беседе с агентством Reuters. Среднее значение оценок, сделанных 13 опрошенными экономистами, составило 30,6%. Прогнозы экономистов колеблются от 26,4% до 37,3%.

Инфляция, которая в последние месяцы составляла около 20%, резко выросла на фоне с рекордного падения турецкой лиры после снижения учетной ставки Центральным банком с сентября на 500 базисных пунктов.

Большинство граждан Турции не верят, что Эрдоган сможет восстановить экономику

В силах руководства страны разобраться с экономической ситуацией в Турции не уверены 60,3% турок. Такие результаты показал опрос, проведенный исследовательской компанией «Аксой». Граждане страны не верят, что нынешнее правительство может справиться с экономическим кризисом.

Также, согласно этому опросу, стало известно, что среди сторонников правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) наблюдается большая доля скептически настроенных избирателей.

По их мнению, вряд ли новые экономические меры, введенные турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для усмирения американской валюты, помогут решить проблемы с экономикой.

Yüzde 60,3 inancını yitirdi!

Son anket açıklandı: Yurttaştan iktidara kötü haberhttps://t.co/OJ6nQVmtYE pic.twitter.com/PYP5We8XIN — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 27, 2021

МВД Турции начало расследования в отношении сотрудников мэрии Стамбула

Министерство внутренних дел Турции объявило о расследовании против 577 сотрудников муниципалитета Стамбула. Подозреваемых обвиняют в связях с запрещенными в стране группировками, включая «Рабочую партию Курдистана» (РПК).

Специалисты назвали действия МВД политически мотивированными. А мэр мегаполиса Экрем Имамоглу призвал министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу уйти в отставку.

Подробнее читайте в материале ФАН.

Global Look Press / Aytac Onay

Лидер националистов Турции потребовал уволить мэра Стамбула

Лидер «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели призвал к увольнению главы крупнейшего города Турции Экрема Имамоглу.

Таким образом, политик прокомментировал расследование МВД Турции, согласно которому мэрия приняла на работу более 500 человек, связанных с террористическими организациями.

Чавушоглу рассказал о членах НАТО, выступающих за напряженность с Россией

Некоторые члены НАТО выступают за накал в отношениях с Российской Федерацией, но Турция всегда считала решением вопроса переговоры. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Недоверие между НАТО и Россией можно преодолеть посредством диалога. Мы не желаем говорить о вероятности войны. Мы хотим стабильности и мира в нашем регионе. Мы считаем, что напряженность можно снять, или, по крайней мере, уменьшить с помощью переговоров», — заявил он.

Эрдоган ожидает, что Турция скоро займет место в десятке крупнейших экономик мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря работе его кабмина, страна в ближайшем будущем станет одной из 10 крупнейших экономик мира.

По словам турецкого лидера, страна больше не будет зависеть от импорта. Однако недавние резкие скачки иностранной валюты вызывают вопросы у турецких граждан.

Так, по опросу социологической компании Türkiye Raporu, 57% населения страны уверены, что новая экономическая модель Эрдогана не даст ожидаемых плодов. Согласно этой системе, Анкара намерена повысить экспорт снижением стоимости национальной валюты и понижением процентных ставок. При том что инфляция в стране может достичь 30% уровня.

Турецкий регулятор в 2021 году штрафовал только оппозиционные телекомпании

Высший совет по радио и телевещанию Турции (RTÜK) в 2021 году наложил штраф в размере 21,5 млн турецких лир (1,84 миллиона долларов) на местные телеканалы.

В общей сложности регулятор наложил 71 штраф и в основном на оппозиционные редакции.

Штрафы за свое вещание в этом году получили следующие телеканалы: Halk TV, Tele 1, Fox TV, KRT и Haber Türk. При этом телеканалы A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-NET и CNN Türk в течение года никаких нареканий и штрафов не получали.

RTÜK üyesi Taşçı: 2021'de 5 kanala toplam 21 milyon 500 bin liralık 71 ceza kesildihttps://t.co/OxvnCL8tcs — duvaR (@gazeteduvar) December 24, 2021

Турецкая прокуратура завела дело на главу курдской партии

Главная прокуратура Измира начала расследование в отношении сопредседателя «Партии демократии и народов» (ПДН). Первин Булдан в связи с ее высказываниями на суде по делу об убийстве сотрудника ДПН Дениз Пойраз.

Булдан не понравилось, как 29 декабря, во время первого слушания дела об убийстве Пойраз, председательствующий судья 6-го уголовного суда Измира обращался к убийце.

«Он прошел обучение в сирийском Манбидже. Вы не можете задавать ему вопросы так спокойно, вы не можете сохранять спокойствие, когда спрашиваете о его личности. Этот человек прошел обучение среди террористов. Он убийца!», — заявила сопредседатель ПДН.

Кроме этого, Булдан раскритиковала власти за то, что полиция так и не выявила истинных заказчиков нападения на офис курдской партии в Измире.

Duruşma öncesi açıklama yapan Pervin Buldan: Bugün burada bir katil yargılanacak ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler hâlâ açığa çıkmadıhttps://t.co/pGdmTDubGf#denizpoyraz #HDP #izmir pic.twitter.com/U4vT6XCjOy — A3 Haber (@A3Haber) December 29, 2021

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