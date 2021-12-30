Минобороны Алжира пресекло попытку ввоза крупной партии наркотиков из Марокко

Алжир, 30 декабря. Правительство Алжирской Национальной Демократической Республики (АНДР) пресекло попытку ввоза крупной партии наркотиков в страну из Марокко. Об этом сообщается в пресс-службе администрации.

Сотрудники министерства обороны в период с 22 по 28 декабря успешно задержали 11 наркоторговцев и перехватили 1,5 тонны запрещенных веществ во втором и третьем военных округах.

«Группа марокканских граждан пыталась провести через границу 15 центнеров гашиша на территорию Алжира», — говорится в сообщении ведомства.

Армии республики также удалось арестовать 8 наркоторговцев в других военных районах. При обыске найдено 53 кг запрещенных веществ и 96 708 галлюциногенных таблеток.

Подразделения Вооруженных сил Алжира успешно пресекли контрабанду оружия, взрывчатки и топлива. Береговая охрана, в свою очередь, спасла около 300 мигрантов, которые пытались добраться до Европы.

В последнее время отношения между республикой и соседним государством резко ухудшились на фоне разногласий по принадлежности Западной Сахары. Это привело к разрыву дипломатических отношений, прекращению поставок газа и закрытию воздушного пространства для гражданских и военных самолетов королевства.

Наркотрафик также является одной из главных проблем Алжира и Марокко. Международная редакция Федерального агентства новостей составила подробную карту транзитных путей для контрабанды запрещенных веществ через территорию Африканского континента.