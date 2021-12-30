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Минобороны Алжира пресекло попытку ввоза крупной партии наркотиков из Марокко
Весь мир
Минобороны Алжира пресекло попытку ввоза крупной партии наркотиков из Марокко
www.facebook.com  /  دفاعنا - пресс-секретарь Минобороны Алжира

Алжир, 30 декабря. Правительство Алжирской Национальной Демократической Республики (АНДР) пресекло попытку ввоза крупной партии наркотиков в страну из Марокко. Об этом сообщается в пресс-службе администрации.

Сотрудники министерства обороны в период с 22 по 28 декабря успешно задержали 11 наркоторговцев и перехватили 1,5 тонны запрещенных веществ во втором и третьем военных округах.

«Группа марокканских граждан пыталась провести через границу 15 центнеров гашиша на территорию Алжира», — говорится в сообщении ведомства.

Армии республики также удалось арестовать 8 наркоторговцев в других военных районах. При обыске найдено 53 кг запрещенных веществ и 96 708 галлюциногенных таблеток.

Подразделения Вооруженных сил Алжира успешно пресекли контрабанду оружия, взрывчатки и топлива. Береговая охрана, в свою очередь, спасла около 300 мигрантов, которые пытались добраться до Европы.

В последнее время отношения между республикой и соседним государством резко ухудшились на фоне разногласий по принадлежности Западной Сахары. Это привело к разрыву дипломатических отношений, прекращению поставок газа и закрытию воздушного пространства для гражданских и военных самолетов королевства.

Наркотрафик также является одной из главных проблем Алжира и Марокко. Международная редакция Федерального агентства новостей составила подробную карту транзитных путей для контрабанды запрещенных веществ через территорию Африканского континента.

Минобороны Алжира пресекло попытку ввоза крупной партии наркотиков из Марокко
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

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оружие наркотики марокко алжир контрабанда
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