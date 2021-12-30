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Вокалиста победивших на Евровидении Maneskin назвали секс-символом года

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 20:01
Шоу-бизнес
Вокалиста победивших на Евровидении Maneskin назвали секс-символом года
Global Look Press  /  Tommy Holl

Рим, 30 декабря. Фронтмена итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давида сочли главным секс-символом уходящего года. Музыкант стал мечтой многих женщин и девушек после победы его коллектива на Евровидении.

Maneskin заняли первое место на музыкальном конкурсе с песней «Zitti e buoni», что принесло группе неслыханную популярность, в том числе и в России. Давида можно бесспорно назвать секс-символом эпохи, ведь о нем до сих пор мечтают юные пользовательницы TikTok, пишет «Слово и Дело».

Издание не только определило самого желанного мужчину, но и подвело другие культурные итоги 2021 года. Например, оно назвало фильмом года ленту «Человек-паук: Нет пути домой».

В категории «Интервью года» победителем выбрали беседу журналистки Ксении Собчак с рэпером Моргенштерном. А главным русскоязычным музыкальным альбомом признали пластинку «Красота и Уродство», которую после долгого ожидания выпустил Oxxxymiron.

Ранее сервис «Яндекс.Музыка» определил самых популярных исполнителей 2021 года. Группа Maneskin стала лидером в категории «Прорыв года».

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Все новости / Шоу-бизнес / Вокалиста победивших на Евровидении Maneskin назвали секс-символом года
Давид музыкант maneskin
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